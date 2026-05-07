Казанлък почете паметта на Стефан Почеков с ученически конкурс

Инициативата е организирана от Иницативен комитет “Стефан Почеков" с председател покойният инж. Недялко Пъков - краевед, съвместно с Община Казанлък.



Стефан Почеков е сред достойните герои на Казанлък, отдали живота си на борбата за свободата на България по време на националноосвоболителните борби и сьбитията около Априлското възстание. Неговото име остава символ на родолюбие, саможертва и преданост към идеалите на свободата.



В знак на признателност към подвига му, Инициативен комитет “Стефан Почеков" организира ученически литературен конкурс, насочен към учениците от седми до дванадесети клас на територията на Община Казанлък, целящ да насърчи интереса на младите хора към героите от българската история и да стимулира творческото им мислене.



Темата на конкурса е “Аз познавам героите от историята ни и искам да бъда един от тях, като: Георги Бенковски, Тодор Каблешков, Панайот Волов, Райна Попгеоргиева, Захари Стоянов и казанлъшките герои - Стефан Почеков. Тодора Бакърджиева, Петьо Ганин и неговата майка - баба Гана".



Творбите бяха разгледани от комисия с председател директорът на ЛХМ “Чудомир” Добрина Матова.



На първо място бе отличен Слави Кинов, на второ място Косара Костова и на трето място Габриела Попова.



Всички участници получиха подаръци, които им бяха връчени от заместник-кмета на Община Казанлък Сребра Касева, директора на ИМ “Искра” д- р Момчил Маринов, директора на общинска библиотека “Искра” Теодора Георгиева и дъщерята на инж. Недялко Пъков- Таня Пъкова.



“Ако не познаваме миналото не можем да гледаме към бъдещето.

Трябва да познаваме и да се гордеем с историята на Казанлък, а подобни инициативи ни го напомнят” каза заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева.





