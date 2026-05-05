Община Бургас осигурява два големи LED екрана за излъчване на Giro d’Italia

Община Бургас създава допълнително удобство и празнична атмосфера за бургазлиите и гостите на града, като осигурява два големи LED екрана за излъчване на едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Giro d’Italia.

Екраните ще бъдат с размери 4.50 х 2.50 метра и ще бъдат разположени на ключови локации в града:

- пред Летния театър, в близост до паметника на Георги Калоянчев;

- на площад „Атанас Сиреков“, до сградата на Община Бургас.

На 6 май от 18:00 часа двата екрана ще излъчват на живо откриващата церемония на състезанието в Летния театър, давайки възможност на всички почитатели на спорта да се потопят в атмосферата на голямото събитие.

Екранът, разположен пред сградата на Общината, ще остане до 9 май, като на него ще бъдат излъчвани на живо етапите на Giro d’Italia на 8 и 9 май, предоставяйки още възможности за споделено преживяване и подкрепа към участниците.

Община Бургас кани всички жители и гости на града да станат част от това вълнуващо преживяване и да споделят емоцията от Giro d’Italia на открито.





