С музика, спорт и творчество премина празникът „Зелен, зелен Гергьовден“

Истински пролетен празник се проведе в парк „Митрополит Методий Кусев“ под наслов „Зелен, зелен Гергьовден“. Събитието събра десетки жители и гости на Стара Загора, които се насладиха на богата програма с музика, спортни активности и творчески занимания за деца и възрастни.

В празничната програма бяха включени разнообразни спортни активности – детска арт йога, открита тренировка за златна възраст от Спортен клуб „Здраве и активно дълголетие“, открита тренировка от Клуба по спортна гимнастика – Стара Загора, както и демонстрации на Таекуондо клуб „Багатур“.

Във фолклорната композиция „По Гергьовден“ участваха Гергана Тончева, ПАНТП „Зорница“ към НЧ „Свети Климент Охридски – 1858“, НЧ „Настроение 2017“, ДЮТС „Загорци“, ФТШ „Орисия“, ансамбъл „Загорче“ и Школата по народни танци към Пето ОУ „Митьо Станев“.

Голям интерес предизвикаха и творческите ателиета и работилнички за деца. Малките посетители имаха възможност да се включат в занимания като „Св. Георги – образ и символ“, детски пленер „За природата с любов“, пролетна екоработилница, „Създай свой комикс герой“, работилница по монотипия, изработка на пролетна картина от вълна, мозайка от природни материали, тъкане на пролетно пано с „ШареНишки“, ателие „Книголюбие“, екотворилница „Пухкави овчици“, наблюдения с НАОП „Юрий Гагарин“ и демонстрации на занаята „чеканка“.

Фолклорната композиция бе реализирана с участието на Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1858“ – Стара Загора, НЧ „Настроение 2017“ – Стара Загора, ансамбъл „Загорче“, ДЮТС „Загорци“, Школата по народни танци към Пето ОУ „Митьо Станев“ и Фолклорна танцова школа „Орисия“.

Творческите ателиета и работилници бяха организирани с участието на Регионалния исторически музей – Стара Загора, Народно читалище „Родина – 1860“, НЧ „Христо Танев – 2020“, Художествена галерия – Стара Загора, ЦПЛР – Стара Загора, НАОП „Юрий Гагарин“, НЧ „Христо Ботев – 1952“ – с. Старозагорски бани, НЧ „Железник“ – Стара Загора и детски образователен център SmartyKids – Стара Загора.

