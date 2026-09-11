Йотова: Трябва да сме близо до децата
УНИЦЕФ е един от най-големите помощници на българските институции в подкрепа на най-уязвимите, заяви президентът
Следете всички новини, анализи и коментари за 1 Юни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
УНИЦЕФ е един от най-големите помощници на българските институции в подкрепа на най-уязвимите, заяви президентът
Предварително готвят беседи
Цял ден забавления
От днес можете да ги смените, има пълна информация на сайта на НЗОК
Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи
Купонът започва от днес
Жителите и гостите на града ще имат възможност да се насладят на един незабравим ден, изпълнен с музика, усмивки, игри и творчество
България използва грузинска технология за обработка на облаците чрез ракетен способ
Те ще бъдат във Враца, Благоевград, Белене и Пловдив
Концертът на Тино и дискотеката на открито ще бъдат акцентите в програмата
Денят на детето за много български семейства не е празник, а един още по-тъжен ден от годината
Той отслужи архиерейска света литургия в катедралния храм "Св. Александър Невски"
Локомотивът Баба Меца ще тегли специален влак между София и Перник
Ръководството гарантира, че отборът на БМ тренира от доста време и е в добра спортна форма
Затопляне ще има през новата седмица
Очакват ви много смях, игри, музика и незабравими изненади!
Входът за всички деца до 18-годишна възраст ще бъде безплатен
Центърът на града на липите се напълни със стотици малчугани, нетърпеливи да се забавляват
Желая им щастливо детство
Честит Международен ден на детето, скъпи родители и деца – с отлични пожелания за здраве, късмет, успехи и радости!