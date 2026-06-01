За 1 юни: Безплатни музеи и концерти за децата. Честит празник, патиланци!

София ще отбележи Международния ден на детето с богата програма от десетки събития, които ще превърнат града в огромна сцена за игри, творчество и семейни приключения. Малчуганите ще могат да посетят безплатно Музейко, Столичния зоопарк и Регионалния исторически музей, а в паркове, площади и културни институти ще ги очакват концерти, театрални спектакли, арт ателиета и множество изненади.

Малките софиянци и техните семейства ще имат възможност да се потопят в свят на творчество, игри, знания и забавления, съобщава БТА.

Общинските културни институти и районните администрации ще посрещнат децата с разнообразни инициативи, които съчетават образование, изкуство и активен отдих. В програмата са включени пъстър парад на хвърчилата, арт ателиета, тебеширени партита, викторини, музикални изпълнения, театрални спектакли, кинопрожекции, STEM занимания и, разбира се, игри на открито.

Специален подарък за празника са безплатните посещения за деца в „Музейко“, Регионалния исторически музей – София и Столичния зоопарк, които ще отворят врати за малките откриватели и любители на приключенията.

С празничната програма Столична община създава възможност децата да отбележат своя ден по незабравим начин – чрез нови знания, творчески изяви, срещи с приятели и много усмивки. София ще се превърне в голяма сцена за детско въображение, радост и споделени семейни моменти.

На площада около храм-паметника „Св. Александър Невски“ и на 1 юни ще продължи със свободен достъп второто издание на международното изложение „Кидс Експо София“ (KIDS EXPO SOFIA) – мащабно събитие със спортна зона, културно-образователна програма, демонстрации и участие на държавни и общински институции.

Столичната библиотека организира артфест с креативни занимания и STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт работилници, представяния на книги за и от деца и тийнейджъри. Празничната програма на артфеста „Денят на малките големи: приказките стават реалност“ започва от 10:00 часа на пл. „Славейков“ № 4А.

Ще има музика и тебеширено парти с аниматор, който ще „оживява“ любими приказки. Предвидено е и представяне на книгата „Божиите очи“ от Станислав Ваклинов, издадена от фондация „Гласът на ангелчето“, както и танцови изпълнения на деца от школата за модерни танци Diva Zone. От 12:00 до 13:00 ч. ще бъде представен спектакълът „Червената шапчица“ на Театър „Възраждане“.

Регионалният исторически музей – София обявява свободен вход за едно дете под 18 години и един негов придружител над 18 години. Те ще могат да посетят постоянната и временните експозиции в сградата на пл. „Бански“ № 1, както и филиалите – Комплекс „Антична Сердика“, Триъгълната кула на Сердика и Археологическото ниво на базиликата „Света София“. От 17:00 ч. на пл. „Бански“ № 1 Регионалният исторически музей – София ще награди призьорите от конкурса за детска рисунка и приложни изкуства „Лешоядите – пазители на природното равновесие“.

Децата ще влизат безплатно в Общинския културен институт – Научно-образователен детски център „Музейко“. Там ще ги очаква „Маратон на доброто настроение“ със спортни и забавни предизвикателства (от 10:00 ч. до края на работния ден), забавната демонстрация „Мием, мием зъбки“ (подходяща за деца над 2 години) от 10:30 ч. и от 13:00 ч., забавни експерименти в Експериментариума (подходящи за деца над 6 години) от 12:00 ч., 14:00 ч. и 15:00 ч., както и демонстрацията „Дъга в чиния“ (подходяща за деца над 2 години) от 11:30 ч. и от 14:30 ч.

Район „Надежда“ организира детски фестивал „Надежда“ в Северен парк от 10:30 ч. с безплатно представление на Столичния куклен театър. Веднага след това сцената ще се превърне в място за музика, танци и игри с детска дискотека и DJ. Кулминацията ще бъде концерт на Вениамин от 18:00 часа.

Празничната програма за децата ще продължи през целия юни. В периода от 3 до 5 юни ще се състои инициативата „Четенето е модерно“ в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ от 18:30 часа.

Азиатски фестивал ще се проведе на 13 и 14 юни в Южния парк. Децата ще могат да се докоснат до източната култура чрез работилници за занаяти, музикални демонстрации и кулинарни дегустации. Събитието подкрепя каузата на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“.

Седмицата от 15 до 19 юни ще бъде посветена на стрийт фитнеса и посещенията на Конната база в Борисовата градина от деца от социални центрове.

