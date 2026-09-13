За 1 юни: Безплатни музеи и концерти за децата. Честит празник, патиланци!
Цял ден забавления
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Цял ден забавления
Гостите ще имат възможност да участват в образователни дейности, чрез които ще разберат защо прилепите са супергероите на природата
Маймунката Алф, която служители на Столичния зоопарк взеха вкъщи, проходи. Това става ясно от страницата на зоологическата градина в социалната мрежа...
Служители на Столичния зоопарк отглеждат малко маймунче в домашни условия. Това става ясно от страницата на зоологическата градина във Фейсбук, къде...
София. Тигърът, който вчера избяга от столичния зоопарк и бе заловен и упоен, е свикнал с посетителите и няма ловни инстинкти. Това съобщи директорът...
София. До края на седмицата трябва да приключи ремонтът на воалиерата. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова, която вчера инспектира ремонтит...
Сега само крокодилът е зле, жена му го нахапа, смее се д-р Манол Нейков Успокои ли се обстановката в Столичния зоопарк след смъртните случаи на живот...