За 1 юни: Безплатни музеи и концерти за децата. Честит празник, патиланци!
Цял ден забавления
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Цял ден забавления
Загуби, страхове и битка със себе си - певецът откровен за най-тежките си моменти
Известният певец готви голям концерт
Певецът получи вълна от положителни коментари и подкрепа
Последният сигнал идва от фенове в Бургас, където Вениамин имал концерт
И то съвсем скоро
Случка от финала на "Капките"
Благодарен съм, заяви той
Това беше много вълнуващ момент, признава шампионът в "Капките"
Победителят в „Капките“ продал завещани му ценни микрофони
Шампионът в "Капките" рядко говори за връзката им
Ето как продуцентът открива талантливия участник
Разказа как се е чувствал в особения момент
Пресметнаха стойността на автомобила
Той спечели финала пред 40 000 души на стадион "Васил Левски"
Магърдич припомни началото преди 13 години
Шоуменът предизвика истински скандал в последния епизод на шоуто за имитации
Той е сред сигурните финалисти на големия концерт
Той често е критикуван от журито, но спечели любовта на публиката
Изпълнение на Вениамин отново предизвика бурни емоции