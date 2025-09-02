Ново постижение за Вениамин

Вениамин се похвали с ново постижение.

Той сподели, че последният му кавър се е превърнал в най-гледаното му видео в TikTok за толкова кратко време.

„Хора, благодаря ви! Официално това е най-гледаният ми кавър в TikTok за толкова кратко време. Радвам се, че пулсираме на една честота и съм щастлив, че за пореден път доказах на себе си, че това, което идва от сърцето ми, не ме лъже – и вие го усещате. Обещавам ви, че оттук нататък няма да правя компромис с това", написа той в емоционален пост.

Певецът получи вълна от положителни коментари и подкрепа от своите фенове, които не крият, че очакват нови музикални изненади от него.

