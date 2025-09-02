Венета Райкова разтърси ефира! Съдбоносно решение

Новата водеща на "Преди обед" разтърси ефира.

Венета Райкова разкри драматична история от своята бременност преди 16 години. Сълзите я прекъсваха, докато споделяше как е преминала през тежко изпитание, което едва не е коствало живота на сина ѝ пред госта Антония Петрова-Батинкова.

„До четвъртия месец бях при гинеколог, който беше и директор на болницата. Той ме лъжеше, че имам миома, която ще убие бебето, и ме накара да пазя в тайна бременността. Оказа се, че изобщо нямам миома", разказа Райкова.

Истинският шок обаче дошъл, когато друг лекар ѝ съобщил: „Венета, губим бебето, трябва да родиш сега и те сваляме за секцио". Тя призна, че в този момент е трябвало да вземе съдбоносно решение.

„Господ беше с мен и ми спаси детето. Днес той е на 16 години, жив и здрав. Не искам да плача, но единственото нещо, което може да ме изкара извън контрол е сина ми. Като майка се надявам да ме разбереш какво е и той най-важният човек в живота ми", каза развълнуваната водеща.

Историята предизвика вълна от съчувствие и съпричастни коментари от зрителите на предаването.

