Невена Бозукова призна за "Трейтърс"

Талантливата актриса Невена Бозукова е благодарна за приключението "Трейтърс: Игра на предатели". Неве бе един от предателите в шоуто, влизайки в ролята като истински професионалист.

"Всъщност е много повече от просто шоу - то е спомени, смях, запознанства, размисли, сблъскване с реалността, усещане, чувства и много повече! Пътищата ни се пресякоха с невероятни хора, от които научих много и на които ще съм признателна за дълго време напред", написа приключенката.

