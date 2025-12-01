„Кръгът“ - новият хит от турската криминална вълна дебютира у нас

Премиерното излъчване на турския сериал „Кръгът“ предстои да завладее българския екран от 9 декември 2025 г. в 20:40 часа по DIZI. Под оригиналното заглавие Halka продукцията на ES Film обещава да въвлече зрителите в свят, където съдбата е клопка, а миналото – оръжие.

Сериалът проследява драматичната история на Каан и Джихангир – двама мъже от различни светове, но белязани от една и съща невидима мрежа. „Кръгът“ е мощна престъпна организация с емблема от три преплетени кръга – символ на контрол, мрак и кръвни връзки. Обединени от гняв, болка и жажда за справедливост, двамата поемат рискована битка срещу това криминално наследство, докато се опитват да намерят истината за собственото си минало.

„Кръгът“ вплита криминален екшън, психологически дилеми и детективско темпо, допълнено от силни женски персонажи, чиито решения променят хода на събитията.

Заплетена съдба - размяна на деца и грехове, които не избледняват

Ядрото на историята е семейната тайна, която превръща Каан и Джихангир в пешки на една и съща криминална игра. Престъпната империя, основана преди повече от 40 години, е ръководена от безкомпромисния Дженгиз.

Неговият брат е убит от Хюмейра (Назан Кесал) – жена, която се превръща във фатален център на цялата драма. За да отмъстят, хората на „Кръгът“ извършват жесток акт: новородените деца са разменени.

Синът на Хюмейра – Джихангир – е отнет и даден на Илхан, един от висшестоящите в синдиката, а този на Дженгиз – Каан – е оставен на Хюмейра като непоискана тежестл

Така двама момчета порастват с погрешни имена и погрешни бащи, а истината започва да излиза наяве години по-късно – като поредица от шокиращи разкрития, които поставят всички под прицела на „Кръгът“.

Докато преследват отговори, Каан и Джихангир попадат и в сложна емоционална игра с две жени, превърнали се във важни фигури по пътя им – Мюжде и Бахар.

Любовни връзки, които горят като барут

Бахар (Хазал Субашъ) е блестящ млад полицай – целеустремена, принципна и изцяло отдадена на работата. Тя наблюдава случая на Каан отблизо, което поражда вътрешен конфликт между задължение и желание. Опитът ѝ да стои на дистанция се проваля от първата искра на привличане.

Мюжде (Ханде Ерчел), дъщеря на известния мафиот Искендер Акай (Умут Карадаг), е пълна противоположност – дръзка, спонтанна и готова да получи това, което иска, дори ако трябва да наруши всички неписани правила. Тя копнее да се докаже пред баща си, а чувствата ѝ към Джихангир я повличат към опасни решения.

Докато чувствата и задълженията се сблъскват, става ясно: никой от четиримата – Каан, Джихангир, Мюжде и Бахар – не може да избяга от хватката на „Кръгът“. Организацията управлява със страх и кръв, а всяка емоция се превръща в слабост и оръжие едновременно.

Актьорски състав

Джихангир – Серкан Чайоулу

Спокоен на повърхността, но разкъсван от вътрешни съмнения. Възпитан да бъде наследник в престъпната йерархия, той започва да поставя под въпрос всичко – произход, доверие и самата си идентичност. Мистериозният диск в червена кутия отключва тайни, които могат да разрушат целия му свят.

Филмография: „Сезонът на черешите“, „Любовта на живота ми“

Каан – Каан Йълдъръм

Енергичен, прям и непредсказуем. Зад бунтарството стои сериозно разочарование от институциите и собственото му минало. В затвора получава видеозапис, който променя всичко – и полицията вижда в него шанс да проникне в „Кръгът“. Каан обаче избира сам да търси възмездие.

Филмография: „Улан Истанбул“, „Името на щастието“

Мюжде – Ханде Ерчел

Млада жена с опасен чар, която иска повече от живота – признание, влияние, свобода. Често подценявана, но способна да изненада всеки. Любовта ѝ към Джихангир я поставя в центъра на битка, която ще определи бъдещето ѝ.

Филмография: „Любовта не разбира от думи“, „Почукай на вратата ми“

Бахар – Хазал Субашъ

Твърда в закона, крехка в любовта. Израснала без семейство, тя открива в колегите си Джемал и Алтан своя „лична опора“. Каан се превръща в най-голямото ѝ изпитание – защото чувствата към него могат да я пречупят там, където винаги е била силна.

Филмография: „Назови ме по име“, „Градски лекар“

„Кръгът“ обещава да стане следващият турски трилър, който ще държи българските зрители приковани всяка вечер.

