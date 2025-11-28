Изненада! Георги Тошев се завърна в bTV

Два месеца след като напусна телевизията, Георги Тошев се завърна в bTV. Той бе гост-звезда в „Аз обичам България“. С това стана ясно, че драмата между журналиста и медията е приключила.

В предаването Тошев мачкаше с обща култура, отговаряше светкавично, а водещата Алекс Сърчаджиева се шегуваше, че няма нужда дори да задава въпроси - той си знае всичко предварително.

Относно завръщането си в bTV Тошев написа във Фейсбук:

"Понякога в голямата игра се чувстваш победител до последната секунда. После шансът решава да ти напомни, че е по-голям от теб — и те оставя на земята, малко объркан, малко ядосан, напълно… победен.

Така е с медиите. Така ще е и този четвъртък в „Аз обичам България“, където с Искра в отбора на Филип Буков се забавлявахме повече, отколкото печелихме. Хубаво е да побеждаваш, отрезвяващо е да губиш. Едно симпатично завръщане в Би Ти Ви, след като си тръгнах на 2 октомври.

Победителите се връщат. И победените също. Играта се играе. Рулетката се върти.

Скоро всичко започва отначало. Без някои играчи."

