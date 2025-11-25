Бачорски стори немислимото! Кой спечели "Трейтърс"

Финалният епизод на „Traitors: Игра на предатели“ се превърна в истински шедьовър на психологическата игра. До финала стигнаха само петима участници – Ева Веселинова, Глория Петкова, Даниел Бачорски, Георги Коджабашев и Даниел Петканов.

Кулминационният момент на финала на предаването бе белязан от присъствието на „камата“, която дава право на двоен глас на Кръглата маса. Този инструмент създаде максимално напрежение, тъй като при малък брой играчи, един двоен глас можеше да промени съдбата на всички.

Бачорски, който беше в ролята на Предател в целия първи сезон на играта, взе решението да приключи играта си в полза на Праведните. Така победители в първи сезон на „Traitors: Игра на предатели“ са четирима Праведни - Ева Веселинова, Глория Петкова, Георги Коджабашев и Даниел Петканов.

Въпреки сложните съюзи, изпитанията и предишните обещания, като това между Дани и Глория да бъдат заедно докрай, играта завърши с изключително положителен финал – Праведните спечелиха!

В крайна сметка, интуицията и силата на съюзите, сключени между Праведните, доведе до това доброто да надделее. Праведните си осигуриха победата и заедно ще си поделят голямата награда, слагайки силен емоционален край на цялата интрига.

След триумфа на Праведните, Коджабашев, който беше изключително ангажиран в изграждането на стратегии, най-накрая отдъхна, знаейки, че въпреки всички интриги, честността е надделяла.

