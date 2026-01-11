2026 носи огромни промени в кралското семейство

Промяна се задава на хоризонта за британското кралско семейство. Мирът в Бъкингам изглежда по-близо от всякога, но дали фамилията ще успее да превъзмогне дългогодишните драми и да продължи напред? Докато принц Уилям и принцеса Кейт очакват с нетърпение бъдещата си коронация, ще трябва да вземат сериозни решения за имиджа си. На съпрузите ще им се наложи да подготвят децата си - Джордж, Шарлот и Луи, за бъдещето им в монархията. Принц Хари и Меган Маркъл също ще бъдат изправени пред избори, свързани с наследниците им Арчи и Лилибет. По-малкият син в династията и бившата актриса явно ще се потрудят, за да подобрят отношенията си с Лондон.

Кралят очаква да види внуците в Америка

Чарлз очаква натоварена 2026-а. През декември кралят сподели добрата новина, че близо две години след поставянето на диагнозата му, графикът за лечение на последиците от рака ще бъде редуциран. През следващите месеци монархът и съпругата му Камила ще се впуснат в две големи международни турнета. През април ще обиколят Съединените щати по покана на Доналд Тръмп. След дипломатическия успех на историческото второ държавно посещение на Тръмп във Великобритания през септември президентът ще върне жеста и ще приеме височайшата двойка в Белия дом. Но дали Чарлз и Камила ще дефилират по червените килими във Вашингтон не е чак толкова интересно. Значително по-вълнуващо е дали кралят ще използва визитата в Щатите, за да се срещне с Хари и семейството му. Време е кралят да се запознае със собствените си внуци. Според слуховете Хари е отправил молба към баща си да се видят, но засега не е ясно дали Чарлз е дал положителен отговор.

Кейт продължава с проектите си, посветени на децата

След като в началото на 2025-а Кейт обяви, че е в ремисия, принцесата на Уелс се завърна в обществения живот. Сега тя ще продължи със своите забележителни проекти, посветени на децата. Принц Уилям пък вече планира два значими международни гастрола. Той също ще пътува до САЩ в края на юни за Световното първенство по футбол в ролята си на патрон на Футболната асоциация. Вероятно ще се включи и в събития по случай 250-годишнината от американската независимост на 4 юли. Но дали ще се види с Хари? Коментаторите на драмата твърдят, че Уилям ще е последният, който ще се съгласи на помирение. Баткото все още не е готов да прости за скандалите, които брат му забърка през последните години. А има и други домашни ангажименти, освен да се занимава с Хари. Наблюдателите на кралското битие припомнят, че Уилям и Кейт вече са започнали да възпитават тримата си наследници в духа на традициите в двора.

Камила иска отново да е в светлината на прожекторите

Амбицията на Камила за 2026-а е да се върне в светлината на прожекторите и да припомни на всички, че все още тя е кралицата. Според светски хроникьори, дамата е доста раздразнена от факта, че Кейт е откраднала цялата слава по време на последните големи дипломатически събития, въпреки че засега е далеч от короната. Най-малкото, което може да се очаква от Камила, е да смени гардероба си и да предизвика фурор с нов стил на следващите кралски церемонии. Но истинската модна трендсетърка е Кейт.

Хари готви голямото завръщане

По всичко личи, че през 2026-а принц Хари планира да зачести полетите до родината си. Той чака окончателното съдебно решение по казуса за подновяването на официалната охрана при посещенията на семейството му във Великобритания. Отпадне ли тази дилема, „сдобряването“ с фамилията е гарантирано. Принцът заяви, че е готов да заведе децата си у дома, стига да се чувства в безопасност. Кралските експерти очакват херцозите на Съсекс да променят стратегията и да престанат с демонстрацията на кирливите кралски ризи пред света. Сторят ли го, равновесието в династията може би ще се възстанови. Принцът вече неведнъж сподели колко му е мъчно за родината и семейството и със сигурност ще направи каквото е необходимо, за да докаже намеренията си. А и трябва да мисли за бъдещето на децата си. Както се знае, Хари и Меган основаха фондация, наречена на първородния им син. Нейните проекти са свързани с благотворителност.

Андрю може би ще бяга в Бахрейн

През миналия ноември крал Чарлз III се видя на четири очи с Хамад бин Иса Ал Халифа, крал на Бахрейн. Срещата провокира хроникьорите да гадаят дали двамата монарси са обсъждали съдбата на вече бившия принц Андрю. Мистериозното рандеву се състоя малко, след като Андрю загуби титлите си заради приятелството с трафиканта на секс робини Джефри Епстийн. Джо Елвин от подкаста Daily Mail Royals сочи, че владетелите са разговаряли само две седмици след публичното падение на Андрю. „Някои теоретици на конспирацията предполагат, че братът на Чарлз може да напусне Англия и да се установи в Бахрейн. Той вече няколко пъти разкри интереса си към азиатското кралство“, споделя Елвин. Добре осведомени източници от двореца обаче отричат всичко това. Според тях нищо подобно няма да се случи. Коментаторката Ребека Инглиш отбелязва: „Единственото нещо, което знам, е, че кралете не са склонни да се качат на хеликоптер посред натоварен работен ден, за да прелетят до приятел, с когото просто да си побъбрят. Едва ли Чарлз е прекарал просто така един час в Котсуолдс с краля на Бахрейн.“ Бахрейн е известен с липсата на договор за екстрадиция със Съединените щати, което означава, че Андрю би могъл да се скрие там, за да се спаси от криминално разследване.

Принцесите Юджийни и Беатрис подкрепят чичо си

Принцесите Юджийни и Беатрис със сигурност ще направят всичко възможно, за да изпълняват чинно фамилните си задължения. Двете дъщери на Андрю рязко се дистанцираха от него. На Коледа стана ясно, че сестрите са избрали страната на чичо си краля. Въпреки слуховете, те се появиха на празничната кралска вечеря, демонстрирайки, че остават верни на монархията. През 2026 принцесите със сигурност ще искат да затвърдят позициите си в династията и ще се борят за по-сериозни роли. Засега обаче бъдещето им все още е несигурно и те ще направят всичко възможно това да се промени.

През 2025 година станахме свидетели на вълнуващи събития в Англия: монархията се опита да се преоткрие, кралят се фокусира върху световната дипломация, Уилям започна да планира бъдещата монархия, имиджът на Съсекс се поизчисти от драмите. Не е ясно обаче дали всичко това ще доведе до единство. Постигането на разбирателство не е въпрос на единствено действие, а се свежда до текущи избори, като само някои от тях са видими за всички, а повечето се случват задкулисно. Бъдещето на кралското семейство зависи от способността му да остане актуално за различните поколения и държави. Важно е как ще бъде решена най-известната кралска драма. Хари и Меган, които вървят по свой път, все още са изправени пред една глава, която трябва да приключат. Основният въпрос за 2026-а не е просто дали ще се помирят с Уилям, а дали и двете страни могат да си позволят да не го направят.

