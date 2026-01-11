Халваджиян е №1 у нас, Иван и Андрей отнесоха Гришо

Маги Халваджиян оглави класацията "Топ 70 на българските знаменитости за 2025 г." на "Форбс България".

Телевизионният продуцент е поставен под №1, като зад него на второ място е футболната легенда Христо Стоичков. Иван Христов и Андрей Арнаудов заемат трета и четвърта позиция и изпреварват една от най-големите ни спортни звезди - Григор Димитров.

В челната десетка попадат още Мария Бакалова, Лили Иванова, шеф Иван Манчев, Любо Киров и Георги Господинов, което показва сериозното влияние на телевизията, киното и музиката спрямо спорта през изминалата година.

Класацията на "Форбс" отчита не само популярността, но и устойчивото влияние, бизнес проектите и общественото присъствие на известните личности у нас.

Всички в списъка можете да видите тук.

