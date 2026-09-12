Маги Халваджиян я изхвърли. Взе нейната приятелка
Димитър Рачков обаче остава
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Димитър Рачков обаче остава
Смайваща семейна история изплува около детството на продуцента
Двойката планира двойна сватба
Форбс направи класация на родните знаменитости
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Тя навърши 56 години и по този повод той ѝ честити със снимка в социалните мрежи
Продуцентът поема емблематична поредица
Гъркът се присъедини към екипа на продуцента, но се завръща в bTV
Какво следва?
Това е най-горещата точка в момента в София, казаха те
Какво се случи
Продуцентът издаде формулата на успеха
Журито обаче няма право на глас, а само на коментари
Тя онтово ще води "Един за друг"
Феновете се надяват този сезон да донесе нови предизвикателства
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Ново шоу тръгва в ефира съвсем скоро
Брилянтно написан, режисиран, изигран и продуциран, заяви продуцентът
Има ли драма?