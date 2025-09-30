Халваджиян каза какво убива демокрацията

Маги Халваджиян посочи един от най-големите проблеми на съвременното общество.

Продуцентът го направи пред Лора Крумова в предаването "На фокус" по Нова телевизия.

"Ще ти кажа нещо много важно - няма, изчезнаха комедийните шоута в тая държава. Ти виждаш ли, че ние в "Капките" натискаме на хумора, в "Пееш или лъжеш" натискаме към хумора, защото предавания като "Пълна лудница", всякакви комедии, всичко изчезна", коментира Халваджиян.

"Знаеш ли защо? Защото в тези предавания има сатира, която осмива политиците. Понеже политиците не понасят да бъдат осмивани, телевизиите решиха: Айде да не пипаме горещия картоф. Спряха всички сатирични предавания", обясни той и допълни: "Когато сатирата изчезне, когато на комиците им бъдат запушени устите, свършва демокрацията."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com