Обрат в bTV! Кой върза тенекия на Венета Райкова

Това си е чисто връзване на тенекия. Това заяви в ефир Венета Райкова.

Водещата на "Преди обед" разкри, че днес е трябвало да посрещне в студиото Емрах Стораро, но това така и не се случи. Уговорката била направена преди ден, но синът на Тони Стораро се оправдал, че сега е болен с 40 градуса температура. Райкова пожела бързо оздравяване на певеца и се надява скоро да дойде в студиото.

Гостуването на Емрах трябваше да даде отговори по горещата тема за скандалната гонка по пътищата с колегата му Константин, заради която двамата бяха санкционирани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com