Проф. Рачев обяви кога идват ледените дни. Прогнозата за 2026 г.

След студеният край на старата година, ледените дни ще продължат и през първите дни на 2026 година.

Отрицателни ще бъдат температурите в последните дни на 2025-та г. и в първите дни на 2026-та г, заяви климатологът професор Георги Рачев в предаването "Тази сутрин".

"В този момент, в центъра, в ректората на Софийския университет е -3, а в източните квартали на София е в -5 градуса. Температурите днес ще минат малко над 0 градуса. Ние се радваме на ужасно чист въздух, след ураганния вятър. Утре и другиден ще бъдат много студени. На много места ще бъдат отбелязани ледени дни, в които максималната температура ще бъде под нулата. Особено студено ще бъде в планините. Тези, които ще бъдат навън в новогодишната нощ, трябва да задължително да са облечени добре и с шапки", заяви Рачев.

И предупреждение за планинарите - в първия уикенд на Новата година на вр. Тодорка температурите може да достигнат -25 градуса.

Според него малка е вероятността да вали сняг на Нова година. Ледени дни се очакват да бъдат от утре до 4-ти януари, когато предстои затопляне. "В Истанбул ще бъде 15 градуса, Белград - 16 градуса. В Рим може и по ризка да се разходи човек на обед. В Москва дори - 1 градус, което е много топло за тези дни. В Пловдив също температурите ще бъдат двуцифрени", заяви професорът.

2025-та година е може би третата най-топла година, която изпращаме.

