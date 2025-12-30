Общество

Проф. Рачев обяви кога идват ледените дни. Прогнозата за 2026 г.

Той отправи предупреждение за планинарите

Проф. Рачев обяви кога идват ледените дни. Прогнозата за 2026 г.
30 дек 25 | 10:09
Фатме Мустафова

След студеният край на старата година, ледените дни ще продължат и през първите дни на 2026 година.

Отрицателни ще бъдат температурите в последните дни на 2025-та г. и в първите дни на 2026-та г, заяви климатологът професор Георги Рачев в предаването "Тази сутрин".

"В този момент, в центъра, в ректората на Софийския университет е -3, а в източните квартали на София е в -5 градуса. Температурите днес ще минат малко над 0 градуса. Ние се радваме на ужасно чист въздух, след ураганния вятър. Утре и другиден ще бъдат много студени. На много места ще бъдат отбелязани ледени дни, в които максималната температура ще бъде под нулата. Особено студено ще бъде в планините. Тези, които ще бъдат навън в новогодишната нощ, трябва да задължително да са облечени добре и с шапки", заяви Рачев.

И предупреждение за планинарите - в първия уикенд на Новата година на вр. Тодорка температурите може да достигнат -25 градуса.

Според него малка е вероятността да вали сняг на Нова година. Ледени дни се очакват да бъдат от утре до 4-ти януари, когато предстои затопляне. "В Истанбул ще бъде 15 градуса, Белград - 16 градуса. В Рим може и по ризка да се разходи човек на обед. В Москва дори - 1 градус, което е много топло за тези дни. В Пловдив също температурите ще бъдат двуцифрени", заяви професорът.

2025-та година е може би третата най-топла година, която изпращаме.

Автор Фатме Мустафова

