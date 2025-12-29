Звездите на България леят хитове и наздравици за Нова година

Ветерани и мераклии, които мечтаят да ги наследят в голямото шоу, отново ще се вихрят в програмите на трите водещи телевизии навръх Нова година. Някои от най-скъпо платените сред тях буквално са тичали между студиата на БНТ, Нова и Би Ти Ви, за да не откажат на нито един от продуцентите.

БНТ1 предлага трилогия на всенародното веселие, режисирана от маестрото Димитър Шарков. На 31 декември от 20, 30 ч. започват „Сватбарски мераци“, в които наздравици за младоженците ще вдигнат по роднински Николина и Мария Чакърдъкови, Гуна Иванова и внучките й Ива и Велислава Костадинови, Деси Слава и леля й Мими Иванова, Иван и Ивана Дякови. И още – Глория, Илия Луков, Аристос Константину, Райко Кирилов и Йорданка Варджийска, Койнарската духова музика и много други. Актьорите, които ще разсмиват публиката, също са избирани по различен жанр близост – „комиците“ Кръстю Лафазанов и Любомир Нейков, възпитаниците на Стефан Данаилов София Бобчева и Дарин Ангелов, сценичните партньори Мая Бежанска и Филип Аврамов, Албена Михова. Засега само гадаем кой ще е младоженец и коя ще е булката. Минути преди историческата смяна на левовете в евро, зрителите ще влязат в „Евро кабаре“ с евъргрийни от Италия, Франция, Испания. Домакини са Веселин Маринов, Михаела Филева, Виктор Калев, Руслан Мъйнов, Елена Атанасова. На екрана в дванайсетия час ще бъдат Тони Димитрова, Васил Найденов, Стефан Димитров и Богдана Карадочева, Орлин Горанов, Любо Киров, Михаела Маринова, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, Дони и Нети, Стефан Диомов и изгряващите Тино, Роби, Мона, Димитър и Христо.

Нова телевизия стартира купона на 30 декември в 22, 30 ч. с шоу на Михаела Филева със симфоничен оркестър под диригентството на Максим Ешкенази, който обединява поп музика и класика. На 31 декември от 12, 30 ч. Любо Киров също провокира меломаните в партньорство с камерен оркестър. В новогодишното издание на "Пееш или лъжеш" ще гръмнат дуетите на участниците и техните избраници. Атракцията, както винаги, зависи от Димитър Рачков, който е в каре с панелистите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. Рачков е артистът, който може да спаси всяко зрелище. За съжаление, той се отказа от театъра.

В 22 ч. е ред на други двама емблематични водещи: Герасим Георгиев-Геро и Гала. Скъпите им гости са Васил Найденов, Силвия Кацарова, Рафи Бохосян, Ивана, Десислава, Фики Стораро, Нети Добрева, Тино и Роби. Актьорите са Здрава Каменова, Неда Спасова, Евелин Костова, Станимир Гъмов, Румен Угрински и Дарин Ангелов. Популярният народен певец Здравко Мандаджиев, ансамбъл „Средец“ и танцовите клубове „Средец“ и „Граовци“ ще поднесат специален поздрав в първите минути на Новата година. После е ред на турбо фолка с Драгана Миркович и Миле Китич. В 13 ч. на първи януари Николина Чакърдъкова и дъщеря ѝ Мария ще изградят мост между минало, настояще и бъдеще в народната музика. Вярна на традициите, с които конкурира БНТ, Нова телевизия ще покаже и два български филма – „Диви и щастливи“ (1 януари, 20 ч.) и „В сърцето на машината“ (2 януари, 21 ч.).

На 31 декември от 12, 30 ч. Тони Димитрова ще пее „Ах, морето“, „За тебе хората говорят“, „Обещания“… В спектакъла „Обич“ се включват Веселин Маринов, братя Аргирови, Ева и Милица от „Тоника“, Драго Драганов и още приятели и колеги. 2026-а стартира с Галена и нейната „Еуфория“, в която дели вибратото с Азис, Преслава, Деси Слава, Фики Стораро… На сцената ще излезе и малкият ѝ син – Алекс, с когото хващат микрофоните за „Хавана Тропикана“. Галена ще зарадва феновете си с „По, по, по“, „Знам диагнозата“, „Пак ли?“, „Тихо ми пази“, „В твоите очи“, „Душата ми крещи“, „Феноменален“, „Welcome to Bulgaria“, „Ти не си за мен“. За другите има филмови канали. От 12 и 30 ч. на Васильовден е юбилейното представление на Стефан Диомов, за чиито вечни песни „отговарят“ Орлин Горанов, Тони Димитрова, „Тоника СВ“, Ева Найденова, Боян Михайлов и още музиканти под диригентството на Георги Милтиядов.

Би Ти Ви стори предлага нещо наистина респектиращо – на първи януари ще излъчи на живо в 18 ч. новогодишният концерт на НДК със специалното участие на световноизвестната прима Красимира Стоянова. Фестивалният симфоничен оркестър свири под палката на маестро Емил Табаков. Ценителите ще чуят Красимира Стоянова с арии от „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт, „Русалка“ на Дворжак, „Утро“ на Рихард Щраус, „Порги и Бес“ на Гершуин. В програмата са още произведения на Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота.

