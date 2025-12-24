Любопитно

Лора Крумова призна за Цънцарова

Нейната работа в сутрешния блок на bTV беше образцова, заяви журналистката и водеща

Снимка: NOVA
24 дек 25 | 12:08
4290
Агенция Стандарт

Лора Крумова коментира ситуацията с колежката си Мария Цънцарова в bTV.

"Мария Цънцарова работеше под натиск и залагаше себе си всеки ден. Нейната работа в сутрешния блок на bTV беше образцова", коментира журналистката пред БТА.

"Има ситуации, в които не трябва да стоим безучастни и не трябва да се случват подобни събития като с Мария поединично. Ние през годините обръгнахме да бъдат отстрелвани журналисти. За последните 30 години това до такава степен се е случвало, че вече не се помнят и случаите, в които е станало. Има десетина души, които са много знакови", каза още Лора Крумова.

Автор Агенция Стандарт

2 Коментара
анонимен
преди 1 час

а въпросната лора кога до кога ще сипе простотии от екрана и отвращава последните фенове на телевизията

Пико
преди 20 минути

Нещата не са черно бели.У нас няма телевизии които да провеждат различни дискусионни предавания.Придобива се усещането че и трите нац.телевизии се ръководят от един център.Безброй пъти се случва и в трите телевизии в сутрешният им блок да гостуват гости от една партия или коалиция-няма го опонента ,другата гледна точка.Къде са експертите с противоположно мнение.Няма такова животно като независим журналист,всеки човек си има пристрастия.Важно е професионалиста/експерта да е над партийната пристрастност.

