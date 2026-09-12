Костадинов отговори остро на Лора Крумова. Скандалът расте
Лъжата винаги трябва да бъде оборвана, каза лидерът на "Възраждане"
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Лъжата винаги трябва да бъде оборвана, каза лидерът на "Възраждане"
Нападна Костадинов, избяга от скандала на деня
Лидерът на ИТН проведе разговор с Тошко Йорданов
Кой стои зад скандала с Костадинов
Поднася венец на паметника на граф Игнатиев във Варна
Враждебността в ефира достигна точка на пречупване
Нейната работа в сутрешния блок на bTV беше образцова, заяви журналистката и водеща
Водещата се обърка кой прави бюджета
Той гостува в предаването й в навечерието на стотното си представление
Лора Крумова мистериозно изчезна
Дълги закачки на гърба на одумваната водеща
Закачки в ефир
Какви са поредните му култови фрази
Относно дъщеря си Вики, той обясни, че тя си е намерила пътя тук в България
На гости в "На фокус" бяха Дони и Нети
Невероятно признание направи култовата водеща на „На кафе“ Гала в ефира на Нова телевизия. Тя сподели пред Лора Крумова как протича бременността на дъ...
С каква цел е инвестицията
Спомня си за миналото
Разказа спомени за двама легендарни водещи
Водещата разкри без заобикалки и хубавите, и лошите страни и на двамата