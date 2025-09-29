Лора Крумова и Рачков се изгавриха тежко с Венета

Има една приказка, че по-добре е лоша реклама, отколкото никаква.
Неочаквани закачки и дози ирония оживиха телевизионния ефир, когато Димитър Рачков и Лора Крумова се пошегуваха за сметка на Венета Райкова в студиото на "На фокус".
Всичко започна с леко притеснение от страна на водещата, която заекна при представянето на популярния актьор, сякаш не беше сигурна как точно да произнесе името му. Това провокира Рачков да реагира мигновено и с типичния си хумор той отсече: "Аз съм Зуека!".
Лора Крумова не успя да се сдържи и избухна в смях. Малко по-късно актьорът реши да "върне топката" и да подразни водещата с нова шега:
"Аз много те харесвам... Венета! Ще ми гледаш на ръка след предаването".
Лора също се включи в закачките и пусна своя иронична реплика по адрес на Райкова, която от години е свързвана с духовни и езотерични теми:
"Книгата ми за черната магия – другата неделя!".
Така в рамките на няколко минути студиото се превърна в арена на импровизиран хумористичен скеч, в който закачките бяха насочени към Венета Райкова, пише България днес.
