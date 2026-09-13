Лора Крумова и Рачков се изгавриха тежко с Венета
Дълги закачки на гърба на одумваната водеща
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Дълги закачки на гърба на одумваната водеща
Внучето на Бойко Борисов ще се роди в София. Това разкри пред бТВ д-р Красимира Иванова, сестрата на премиера Борисов. Но уточни, че раждането няма да...
Ако не беше политиката, досега да е станал професор, казва майка му Венета Часове след избора на Михаил Миков за лидер на БСП се свързахме с майка му...
Блондинката ще се меси в живота на брадърите, българската Моника Белучи влиза в ТВ7