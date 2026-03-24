Слави се произнесе за bTV и Лора Крумова

Явно bTV ще участва на изборите. Останах с впечатлението, че bTV открива собствената си предизборна кампания. Бяха показани политолози, социолози, гинеколози, но ги нямаше политическите партии. Това заяви пред колегата си Тошко Йорданов лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Беше унизително и основно беше срещу нас, което ми е необяснимо. 20 години съм работил в bTV и съм бил добър воин. Положил съм огромни усилия – и аз, и екипът ми, за да бъде bTV на първо място като водеща телевизия. Когато стартирахме, водеща беше БНТ, Нова ТВ беше регионална. Но и като стана национална, ядеше бой от bTV, основно заради нас. bTV, имам чувството, че продължават да задържат някакъв комплекс в себе си срещу нас. Може би Светльо Иванов има някакъв такъв комплекс…", коментира той.

"Нямаше логика снощи да се насочват срещу нас, че няма да влезем в следващия парламент. Защо? Ако разликата е, че давам интервюта от дивана си, нека да бъда ясен – диванът си е мой, аз съм свободен човек, купил съм си диван и ще давам интервюта от него или откъдето си искам, защото съм свободен. Аз съм свободен и в bTV когато съм работил, съм бил свободен. Свободен съм бил да си изразявам мнението", заяви Трифонов.

"Лора Крумова… Познавам я, не искам да се изразявам, тя е дама. На мен Лора Крумова не ми е враг, не ми е враг нито един журналист", каза още той.

