Слави разкри голямата мерзост на пепетата

Депутат от ПП-ДБ е изкоментирал, че лидерът на "Има такъв народ" "е като вампир и винаги трябва да проверяваш пулса му, за да си сигурен, че вече не диша".

Това разкри самият Слави Трифонов, без да уточнява името на въпросния народен представител.

Председателят на ИТН цитира дословно изявлението на депутата, който заявил следното по негов адрес:

"Социолозите казват, че партията на Слави няма да влезе в следващия парламент, така че да говорим за тях, е като на умряло куче нож да вадиш... А той - Трифонов, е като вампир. Затова, за да си сигурен, че е умрял, трябва да му забиеш кол в сърцето, след това да му напипаш пулса, за да се убедиш, че със сигурност е мъртъв".

Очаквано, лидерът на формацията не остана длъжен на язвителните сравнения.

"Това сигурно е някаква метафора. Мога да си позволя да я продължа. Всъщност от вас зависи дали когато въпросният човек с кóла провери дали имам пулс, изведнъж може да установи, че не просто съм жив, ами съм способен и да му приложа различни вампирски техники, от които може да му стане тъжно и обидно. Не знам дали съм вампир, но съм способен да оцелявам", обяви Трифонов.

