Нови изисквания от МВР, засягат всички шофьори

МВР готви нови изисквания за пожарогасителите в превозните средства. Те са заложени в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от вътрешното министерство.

Новите регулации предвиждат стриктни технически критерии спрямо тонажа на автомобилите, както и задължителна проверка на годността на устройствата по време на годишните технически прегледи (ГТП) с цел повишаване на пътната безопасност.

Според подготвяния от вътрешното министерство нормативен акт, леките и лекотоварните автомобили с тегло до 3,5 тона вече ще трябва задължително да бъдат оборудвани с поне един прахов пожарогасител, съдържащ минимум 1 кг прах. За по-тежките превозни средства критериите се затягат сериозно.

Автомобилите и товарните машини над 3,5 тона, както и пътническите бусове с до 16 седящи места, ще изискват наличието на пожарогасител с поне 2 кг прах. Това правило ще важи изрично и за ремаркетата с тегло до 10 тона.

Към момента в задължителния пакет за безопасност на всеки шофьор на пътя остават още обезопасителен триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка и резервна гума.

Новите мерки вече карат голяма част от българските шофьори да проверят наличното си оборудване. Момчил Ангелов сподели пред bTV своите наблюдения: "Да си призная никога не съм обръщал внимание какъв точно пожарогасител имам. Не ми се е налагало да го ползвам. Оборудвана е колата с аптечка, резервна гума и пожарогасител. Да, предполагам, че отговаря на изискванията."

Ключовата промяна в наредбата обаче е свързана с въвеждането на строг контрол по време на периодичните инспекции на превозните средства. Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи пояснява, че макар над 70–80% от колите в момента да имат пожарогасители, те често не се проверяват: "Новият елеемнт е, че при преминаване на годишен технически преглед този пожарогасител трябва да е с валиден стикер."

Обсъждането на новите правила съвпада и с притесненията на шофьорите, които пътуват често извън граница, особено към съседна Гърция, където контролът по пътищата е традиционно безкомпромисен. Момчил Ангелов допълва: "На мен лично не са ми сваляли номерата, но съм слушал от познати и приятели, че са им взимали книжката, сваляли са им номерата за нарушение от сорта на „без колан“."

Българските водачи трябва да бъдат изключително бдителни и за гръцките изисквания към автомобилните аптечки, които задължително трябва да съдържат точно 16 специфични артикула, сред които и огнеупорно одеяло.

"Знам, че имат изисквания за добавяне на нови артикули. Примерно имаше одеяло против огън, огнеупорно одеяло – знам, че това трябва да добавя. Знам, че имат изисквания за срок на годност – трябва да проверя", посочва Ангелов.

В южната ни съседка аптечката задължително трябва да бъде поставена на леснодостъпно и незаключено място, като подлежи на редовна подмяна. При липса или непълно оборудване санкцията на място възлиза на 30 евро. Очаква се новите правила на територията на България да влязат официално в сила от 1 януари догодина.

