Доброволците във Велико Търново върнаха надеждата за България

Някой беше казал, че ние, българите, се обединяваме само в трагедии. Дори и да е така, това, което направиха доброволците във Велико Търново, връща надеждата на всички, че доброто в България е по-силно от убийствения хейт, в който живеем.

Стотици доброволци се отзоваха на призива на общината да се включат почистването на засегнатите от наводнението улици в старата столица, след като река Янтра излезе от коритото си.

Сред доброволците имаше ученици, курсанти, обикновени хора, както и известни личности, пише „Борба“. Всички обаче бяха забравили обществените си позиции и запретнаха ръкави, за да помогнат на пострадалите семейства. Дойдоха хора и от съседните села, както и от Габрово, които видели призива за помощ в социалните мрежи.

Освен улиците, доброволците почистили и десетки наводнени частни домове. Особено тежки са щетите в близките до реката къщи, чиито приземни етажи и избени помещения са били буквално под вода. Момчетата и момичетата успяха да почистят близо 2 тона негодни пелети.

Фадрома премахваше най-големите пластове кал, а доброволците работиха с лопати и колички. Дамите пък използваха метлите. След основното почистване цистерна с вода измиваше и остатъците от кал по паважа.

