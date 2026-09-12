Пожар избухна между два столични квартала. Първи подробности
На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците
Следете всички новини, анализи и коментари за Квартали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците
Ще има топла вода от 11 август
Реконструкция на уличен водопровод спира водоснабдяването в части от „Манастирски ливади“ и целия квартал „Гоце Делчев“
Настояват МВР да проверява скъпите коли в „Симеоново“, „Драгалевци“, „Бояна“, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“
Стотици се отзоваха на призивите за помощ
Това ще бъде до 22 май
Кои са предпочитаните квартали в София
Ако през 2019 г. инвестицията в този район е изглеждала като достъпна алтернатива, днес цифрите разказват съвсем различна история
Няма данни кога то ще бъде възстановено
Електрозахранването вече е възстановено
Жители на „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“ отказват да плащат повече без гаранции за места
„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!
Засегнати абонати има в "Триъгълника" и "Орландовци"
Каретата с детски градини и училища са приоритетни
Причината – отстраняване на скрит теч по "Околовръстното шосе"
Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента
Причината са строително-монтажни работи по част от водопроводите
Млади семейства преобръщат пазара на имоти у нас
"Софийска вода“ се извинява за причинените временни неудобства
В началото на септември (от 1 до 8) профилактика ще бъде извършена в ТЕЦ "София Изток