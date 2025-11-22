Продължават протестите срещу зоните за паркиране в София

Протестите срещу реформата за паркиране в столицата продължават, като днес недоволството идва от жителите на кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“. Те се противопоставят на разширяването на зоната за платено паркиране в техните райони и на двойното поскъпване на услугата.

Хората заявяват категорично несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за проблемите с паркирането. Според тях от години кварталите страдат от остър недостиг на места за автомобили, както и от лошо състояние на уличната инфраструктура, което прави новите такси несправедливи и необосновани.

В същото време столичният кмет Васил Терзиев защитава реформата, като твърди, че тя е необходима за въвеждане на ред в паркирането, а приходите от платените зони ще се използват за подобряване на градската среда.

По казуса вече са подадени жалби до Комисията за защита на потребителите и до омбудсмана, а протестиращите настояват местната власт да отстъпи от намеренията си, преди ситуацията да ескалира.

