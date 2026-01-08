Ценова напаст при продажбата на винетки! Държавата е безсилна

Националното тол управление отправи спешно предупреждение към шофьорите за интернет платформи, които продават винетки на по-високи цени и начисляват допълнителни такси. От институцията настояват винетките да се купуват единствено от официалния сайт bgtoll.bg, мобилното приложение или от утвърдената партньорска мрежа.

Директорът на Националното тол управление Олег Асенов е категоричен, че продажбата на по-скъпи винетки е напълно незаконна. По думите му действащото законодателство не допуска винетка да бъде продавана дори с една стотинка над официално определената цена и не съществува нито един легитимен канал, регистриран в България, който да има право на подобна практика.

Сигнали за тези нарушения са подадени до компетентните органи още през март, но схемата продължава да действа. Асенов обясни пред Нова телевизия, че въпросните компании са регистрирани извън България и работят по т.нар. модел с „аватар“. Клиентът заявява винетка през сайта, след което поръчката се обработва от хора, работещи дистанционно, които я купуват от официален български канал на реалната цена, но я препродават значително по-скъпо.

В общите условия на тези сайтове изрично е записано, че потребителят купува винетка за 49–60 евро, но отделно заплаща допълнителна такса от около 20 евро, наричана „такса приятно пътуване“ или „такса планиране на пътуването“. Именно тази надценка прави услугата незаконна и подвеждаща за клиентите.

От Националното тол управление уточняват, че в момента се търсят механизми българското законодателство да бъде приложено и спрямо фирми, регистрирани в чужбина. Междувременно институциите призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни и да купуват винетки само от официални източници, за да избегнат излишни разходи и неприятни изненади.

