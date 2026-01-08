Водна стихия удари Родопите. Наводнения откъснаха населени места

Проливни валежи със силата на стихия удариха южните райони на страната и предизвикаха тежки наводнения в общините Крумовград и Кирково. Количеството паднал дъжд е надхвърлило 100 литра на квадратен метър за денонощие, което е довело до залети улици, земеделски земи и сериозни материални щети, чието пълно описване тепърва предстои. Водата е отнесла и мост, с което временно са били откъснати населени места.

Сложна обстановка и продължаващи валежи

Ситуацията в района на Крумовград остава усложнена. Макар валежите да са отслабнали, в района продължава да се наблюдава активна гръмотевична дейност. Нивото на река Крумовица е започнало да спада, но въпреки това местните власти остават в повишена готовност. През нощта, около 3:00 часа, край село Аврен силен вятър е съборил оранжерия, като за щастие при инцидента няма пострадали хора.

Водата отряза ток и водоснабдяване

„Екипи на електроразпределителното дружество, ВиК, общинската администрация и районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ очакват пълното оттичане на водата, за да започне реалната работа по отстраняване на авариите. Особено сериозно е положението с водоснабдяването, тъй като по поречието на река Крумовица всички помпени станции са били под вода. В момента водоснабдяването се осъществява единствено чрез резервни резервоари“, заяви зам.-кметът на общината Абидин Хаджимехмед.

Най-тежко засегнат в града е квартал Дружба, където липсва електрозахранване. Мазетата на жилищните блокове са наводнени, а електрическите табла остават под вода, което прави възстановяването на тока невъзможно на този етап. По данни на общината през нощта водата е достигала почти до парапетите и е заливала паркингите, като към момента нивото ѝ е спаднало, но рискът остава.

Бедствено положение и надежда за бързо възстановяване

В щаба вчера са обсъдили нанесените щети по помпените станции и времето, необходимо за възстановяването им. Общината вече е предприела действия за осигуряване на алтернативно електрозахранване. След проверка е установено, че ДПМ-Крумовград разполага с генератори с мощност над 35 киловата, които могат да захранят помпите веднага след оттичането на водата, без да се изчаква пълното възстановяване на електрическите табла.

Сериозни поражения има и по инфраструктурата извън града. Мост с дължина около 15 метра е бил отнесен от водата, което е прекъснало достъпа до едно от населените места. Засега тежка техника не може да достигне до района заради продължаващото оттичане на водите по деретата и реките. Властите поддържат постоянна връзка с жителите на откъснатите райони, като по официална информация хората са спокойни и няма данни за застрашени животи.

Веднага след подобряване на времето и спадане на водните нива на терен ще бъде въведена наличната техника на общината и на частни фирми за разчистване и възстановяване. Засега основната надежда в Крумовградско остава времето да се стабилизира, за да започне реалното отстраняване на щетите от опустошителния пороен дъжд.

