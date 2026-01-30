Шест села откъснати от света след преливане на река Арда

Частично бедствено положение е обявено в Ардино, след като придошлите води на река Арда заляха железобетонен мост и прекъснаха единствената транспортна връзка за шест населени места. Заради ситуацията цели села останаха откъснати, а движението в района е силно затруднено.

От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че временно е ограничено преминаването при км 20 на път III-8653 Китница-Боровица, където водната маса е преляла над моста. Автомобилите изчакват на място, като екипи работят по почистването и наблюдението на съоръжението, но към момента то остава непроходимо.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път въведе частично бедствено положение заради обилните валежи, паднали в периода 26-29 януари. Мярката обхваща част от територията на общината и засяга селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за извънредната мярка е именно заливането на моста над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. Придошлите води направиха съоръжението опасно и непроходимо, което на практика остави жителите на засегнатите села без достъп до основната пътна мрежа.

Със заповед на кмета е въведена забрана за движение и престой на моторни превозни средства в критичните участъци, с цел гарантиране безопасността на хората. Мостът остава под наблюдение, тъй като той е единствената транспортна връзка за засегнатите населени места и всяко ново покачване на водите крие риск от по-сериозни последици.

