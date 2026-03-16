Община Стара Загора събира номинации за годишните си награди в областта на образованието, науката и културата

Наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“ се връчват ежегодно по повод
24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и славянската книжовност. Отличието се присъжда в две
направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“, като може да
бъде индивидуално или колективно. С него се удостояват български и
чуждестранни пълнолетни граждани – приживе или посмъртно – за високи
художествено-творчески постижения и принос в образованието и науката на
територията на община Стара Загора.
Наградите се присъждат по решение на Кмета и се връчват на тържествена
церемония в навечерието на 24 май.
С наградата „Стара Загора“ се удостояват български и чуждестранни
пълнолетни граждани – приживе или посмъртно – за високи
художествено-творчески постижения в духовния живот и за принос в сферата
на образованието и науката в община Стара Загора.
Критерии за номинации на предложенията присъждане на наградата „Стара
Загора“ в направление „Наука и образование“:
• Кандидатите да са изявени професионалисти с доказан принос и
иновативни подходи в учебно-възпитателната работа
• Ученици на кандидатите да имат участия и класиране на призови
места в състезания, конкурси и олимпиади на областно, национално и
международно ниво.
За присъждане на наградата „Стара Загора“ в направление „Култура и
изкуство“ се номинират изявени професионалисти със значими постижения в
областта на литературата, изобразителното изкуство, архитектура, музика,
театър, танцово изкуство, фотография, съвременни визуални изкуства.
След изтичане на срока за подаване постъпилите предложения се публикуват
в официалния сайт на Общината.
Наградата „Млада Загора“ отличава ученици с изключителни постижения и
спечелени призови места от национални и международни олимпиади, конкурси
и състезания в областта на науката, образованието, културата и
изкуството.
Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора, след
предоставено му становище от назначена с негова заповед комисия, в която
по право участват по двама представители от Постоянната комисия по
култура, туризъм и вероизповедания и Постоянната комисия по образование,
наука и защита правата и интересите на децата.
Предложенията за номинации за присъждане на наградата „Млада Загора“ се
оценяват по следните критерии:
• Кандидатите да са класирани на призови места на регионални,
национални или международни олимпиади, конкурси и състезания;
• Кандидатите да са разработвали и участвали в общински,
регионални, национални или международни проекти с принос за утвърждаване
на авторитета на учебното заведение.
• Кандидатите да имат личен авторитет сред съучениците си и
учителите в съответното учебно заведение.
Предложения за присъждане на двете отличия могат да бъдат правени от
държавни и общински органи, обществени и професионални организации и
творчески формирования, както и от граждани на община Стара Загора.
Мотивираните предложения за наградата „Стара Загора“ се подават до Кмета
на Община Стара Загора в писмен вид не по-късно от 15 април 2026 г., а
за награда „Млада Загора“ срокът е до 15 май 2026 г.
Подадените след този срок предложения не се разглеждат.
