Община Стара Загора събира номинации за годишните си награди в областта на образованието, науката и културата

Наградите „Стара Загора“ и „Млада Загора“ се връчват ежегодно по повод

24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,

просвета и култура и славянската книжовност. Отличието се присъжда в две

направления – „Наука и образование“ и „Култура и изкуство“, като може да

бъде индивидуално или колективно. С него се удостояват български и

чуждестранни пълнолетни граждани – приживе или посмъртно – за високи

художествено-творчески постижения и принос в образованието и науката на

територията на община Стара Загора.



Наградите се присъждат по решение на Кмета и се връчват на тържествена

церемония в навечерието на 24 май.



С наградата „Стара Загора“ се удостояват български и чуждестранни

пълнолетни граждани – приживе или посмъртно – за високи

художествено-творчески постижения в духовния живот и за принос в сферата

на образованието и науката в община Стара Загора.



Критерии за номинации на предложенията присъждане на наградата „Стара

Загора“ в направление „Наука и образование“:



• Кандидатите да са изявени професионалисти с доказан принос и

иновативни подходи в учебно-възпитателната работа

• Ученици на кандидатите да имат участия и класиране на призови

места в състезания, конкурси и олимпиади на областно, национално и

международно ниво.



За присъждане на наградата „Стара Загора“ в направление „Култура и

изкуство“ се номинират изявени професионалисти със значими постижения в

областта на литературата, изобразителното изкуство, архитектура, музика,

театър, танцово изкуство, фотография, съвременни визуални изкуства.



След изтичане на срока за подаване постъпилите предложения се публикуват

в официалния сайт на Общината.



Наградата „Млада Загора“ отличава ученици с изключителни постижения и

спечелени призови места от национални и международни олимпиади, конкурси

и състезания в областта на науката, образованието, културата и

изкуството.



Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора, след

предоставено му становище от назначена с негова заповед комисия, в която

по право участват по двама представители от Постоянната комисия по

култура, туризъм и вероизповедания и Постоянната комисия по образование,

наука и защита правата и интересите на децата.



Предложенията за номинации за присъждане на наградата „Млада Загора“ се

оценяват по следните критерии:

• Кандидатите да са класирани на призови места на регионални,

национални или международни олимпиади, конкурси и състезания;

• Кандидатите да са разработвали и участвали в общински,

регионални, национални или международни проекти с принос за утвърждаване

на авторитета на учебното заведение.

• Кандидатите да имат личен авторитет сред съучениците си и

учителите в съответното учебно заведение.



Предложения за присъждане на двете отличия могат да бъдат правени от

държавни и общински органи, обществени и професионални организации и

творчески формирования, както и от граждани на община Стара Загора.



Мотивираните предложения за наградата „Стара Загора“ се подават до Кмета

на Община Стара Загора в писмен вид не по-късно от 15 април 2026 г., а

за награда „Млада Загора“ срокът е до 15 май 2026 г.



Подадените след този срок предложения не се разглеждат.





