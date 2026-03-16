Калин Стоянов поведе ДПС в Бургас. Експертна листа

ДПС е на хората! Свършеното от нас се вижда, продължаваме да работим! Това обяви ДПС- Бургас, регистрирайки днес в РИК листата си за парламентарните избори на 19 април.

В Бургас регистрирахме листа от изцяло местни кандидати за народни представители за участие във вота на 19 април – 28 души, доказали се с работа и в постоянна връзка с вас, жителите на областта, обяви партията.

Водач на листата е Калин Стоянов - един от най-уважаваните обществени лидери в Бургас, бивш вътрешен министър с впечатляващи международни отличия и признанието „40 под 40“ за млади хора с изключителни постижения. Известен с решителността си, борбата срещу войната по пътищата и с присъствието си на първа линия при бедствия, когато хората имаха най-голяма нужда.

Втори е кметът на община Руен Ахмед Мехмед, трети е Исмаил Осман, а в листата са и Ешереф Ешереф и Мирем Дервиш, категоричен знак, че ДПС е по-обединено и единно от всякога, а Руен ще има своето заслужено представителство в следващия парламент, заявиха от ДПС.

Сред избираемите позиции са Хюсеин Хафъзов и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов, реализирал нови детски градини, училища, ремонтирани улици, обновени паркове и културни сгради.

Листата включва представители на всички 13 общини, от различен етнос и млади хора. Сред кандидатите са още лекарят Костадин Петков, който се върна в Бургас, за да помага на хората, и скулпторът Димитър Борисов, автор на редица паметници в България и чужбина.

Работата на ДПС не свършва с изборите. Всеки ден сме по места, помагаме и реагираме при нужда. Зад имената ни стоят реални резултати, които се виждат и ще бъдат оценени. В следващото Народно събрание ще продължим да работим за хората с още по-силно представителство.

