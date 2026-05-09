Багер се удави в метрото

Багер пропадна в пълен с вода изкоп на строежа на нов участък от метрото в София. Ситуацията се разиграва на ул. „Средна гора“ 67 в столицата, където машината е останала частично потопена.

Снимки, публикувани във Facebook групата „Забелязано в София“, показват как багерът е заседнал в изкопа, а водата е заляла работната зона. Любопитното е, че към момента в София почти не вали, което предизвика въпроси и коментари сред потребителите.

„Остана само, да наводните и метрото“, пише Надежда Дойчева, която публикува кадрите от мястото.

Към момента няма официална информация как се е стигнало до инцидента и дали има нанесени щети по техниката или строителната площадка. Очаква се изпълнителят на обекта да изясни причините за събирането на вода в изкопа и пропадането на машината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com