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Жена загина в изкоп за канал

Жена загина в изкоп за канал

Габрово. Жена падна в изкоп за канализацията на Габрово и почина на място. Инцидентът е станал през нощта, а тялото и е открито около 07.25 часа днес....

19 септември | 14:58
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