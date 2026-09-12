Багер се удави в метрото
Любопитното е, че към момента в София почти не вали
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Любопитното е, че към момента в София почти не вали
Категорично не е затрупан от багер, установи инспекцията по труда
Жителите чуват всеки нощен шум с тревога, а институциите уверяват, че всичко е „в нормата“
Част от хората са се изнесли от жилищата си
Това светилище е на най-ранните земеделци и скотовъдци в българските земи, казва акад. Васил Николов
Заради проливни дъждове огромната дупка, намираща се до стар колектор на ВиК, е била пълна с вода
Стара водна мина е открита в центъра на Силистра. Снощи работници са копаели изкоп, когато се натъкнали на находката, която тежи между 80 и 100 килогр...
Земна маса се срути и затрупа в изкоп в курорта Банско 59-годишния работник Никола Лефтеров. Сигнал за трагичния инцидент е подаден към 15,45 часа в ч...
59-годишен мъж загина след срутване на изкоп в гр. Банско, съобщава БГНЕС. Сигналът за трагичния инцидент е подаден в 15.50 ч. днес.При извършване на...
Работник на фирма ЕТ "Рангел Стойчев" загина при трудова злополука в Пловдив. 58-годишният Божидар Врабов е бил затрупан от тонове пръст, докато копае...
Добрич. 62-годишен мъж от Добрич е загинал, съобщиха от полицията. Сигналът за трагичния инцидент е подаден във вторник около 14 часа. Той е възникнал...
Кубрат. Две деца на по 12 години пострадали при детска игра в Кубрат, съобщиха от ОДМВР-Разград. Инцидентът станал около 17 ч на 16 февруари на улица...
Кърджали. Спасителна операция по изваждането на затрупан в изкоп работник тече в Кърджали. На мястото на инцидента в кв."Възрожденци" са екипи на пожа...
Враца. Жена пострада след като падна в изкоп за водопровод във врачанския квартал Кулата. Инцидентът станал към 7 часа в събота. Виковете за помощ на...
Мездра. Работодателят на двамата строители, които загинаха при срутване в изкоп за канализация в Мездра, са глобени в максимален размер. Това съобщи ш...
Враца. Земна маса се срути в изкоп за водопровод в Мездра. Под тоновете е загинал 23-годишен работник, а негов колега на 38 години е ранен. Той е оце...
Габрово. Жена падна в изкоп за канализацията на Габрово и почина на място. Инцидентът е станал през нощта, а тялото и е открито около 07.25 часа днес....