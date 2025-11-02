Страх в „Слатина“. Сградите се напукват, докато метрото пълзи под тях

Ужасът на хората от столичния квартал „Слатина“ е осезаем. По стените на блока им се появяват пукнатини, стълбището се е отлепило, а земята под прозорците им трепери от машините на метрото. Докато инженерите говорят за милиметри, жителите виждат пропукана фасада и нощем се стряскат от всеки шум. За тях строителството на метрото не е символ на модерна София, а източник на страх, който се настанява в домовете им.

Пукнатините, които растат с всяка нощ

Първите тревожни следи по сградата се появили още през лятото, а сега вече са видими с просто око. Геодезистът Николай Нарижин, който живее в блока, казва, че наблюдава растящите пукнатини от месеци. „Обърнах им особено внимание след репортажа за училището и открих, че пукнатините са в обхвата на изкопа“, обяснява той пред БНТ.

В същия район само преди седмица беше подаден сигнал и за пукнатини по 93-то училище – на кръстовището на улиците „Гео Милев“ и „Коперник“. Скоро там ще започне работа и т. нар. „къртица“, а жителите се страхуват, че вибрациите ще се усилят още повече.

Николай Николов, собственик на магазин, също усеща промяната: „Тази цепка се разширява постоянно според мен... Засега не много, но...“, казва той, без да успее да скрие тревогата си. Междувременно Николай Нарижин използва интериорен нивелир и установява, че сградите покрай изкопа са леко наклонени към него.

Отговорът на институциите и недоверието на хората

Жителите на блок 21 са подали сигнал до ДНСК, но оттам са отговорили, че не са открити отклонения от одобрените проекти. Хората обаче настояват изкопът да бъде укрепен по-добре. „Не е укрепен адекватно, укрепен е, но слабичко, и това създава сериозни рискове и притеснения за всички живущи. Стряскаме се от всеки нощен шум – дали пък няма да паднем“, казва Нарижин.

От „Метрополитен“ уверяват, че няма място за притеснение. Конструкцията на метростанцията била изпълнена по т. нар. Милански метод, а стабилността – осигурена с шлицови стени. Преди началото на строителството били поставени геодезически марки на всички сгради в зоната, включително и на блока. За септември измереното отклонение е едва 2 милиметра – в рамките на допустимата инструментална грешка.

Живот в сянката на изкопа

И все пак, между числата и реалността остава пропаст. В докладите – всичко е спокойно, но на терен хората живеят с усещането, че домът им бавно се пропуква. Вечер се стряскат от вибрациите, денем следят изкопа под прозорците си. За тях шумът на машините е не просто фон, а предупреждение. А докато „Метрополитен“ строи новата линия към „София тех парк“, жителите на „Слатина“ се питат колко още нощи ще спят с мисълта, че земята под тях се движи.

