Добра новина: „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ работят от днес
Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
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Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и прие...
След извършени проверки
Жителите чуват всеки нощен шум с тревога, а институциите уверяват, че всичко е „в нормата“
Имотният пазар в София открива нови територии
Частични избори има в "Слатина" и "Искър"
БМ ще се включи в борбата за местната власт със свой кандидат за кмет на район "Слатина"
Голяма промяна с имотите в столицата
Георги Илиев има дялове във фирма
Работнически район вече става баровски
От администрацията апелираха хората да бъдат особено внимателни в район "Слатина"
Строи се и чисто нов квартал, цените тръгват от 1750 евро/кв.м.,
На Благовещение бе даден стартът на обновяването на „Св. вмчк Мина“ в „Слатина“
Какво се случи
Няма пострадали
Стековете с дарения се разпределят от кризисния център в селото
Обмислят въвеждане на такса „нощуване“ за автомобилите
"Целта на този "социален експеримент" не беше да намеря семейство в нужда, а да я дам на някой, на който ще му върши работа", написа Георги във ФБ
Инцидентът станал на кръстовището на ул. „Хенрик Ибсен”
Липса на всякакъв контрол от общината и от МВР в София
Премахването ни излиза 1800 лв, обяви районният кмет