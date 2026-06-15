Добра новина: „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ работят от днес

Добра новина за хилядите столичани, които ежедневно използват метрото. От днес метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ отново функционират и приемат пътници.

Двете станции от третия метродиаметър отварят врати пет дни по-рано от първоначално предвидения срок, съобщиха от „Метрополитен“.

Работата им беше временно преустановена на 11 май заради мащабни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на метрото към бъдещите участъци в кварталите „Слатина“ и „Младост“.

Първоначалният график предвиждаше ограниченията да останат в сила до 20 юни, но ремонтните дейности са приключили по-рано от планираното.

Така жителите на районите около „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и централната част на София вече могат отново да използват пълноценно третата линия на метрото без необходимост от алтернативен транспорт.

Разширението към „Слатина“ и „Младост“ е сред най-очакваните инфраструктурни проекти в столицата и се очаква значително да подобри транспортната свързаност на източните квартали на града.

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