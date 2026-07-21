Невъзможен случай с шофьор в центъра на София!

Опасен инцидент се е разиграл в центъра на София след конфликт между двама водачи, става ясно от публикация във Фейсбук от очевидец. По информацията, двамата шофьори са се скарали на предходното кръстовище, след което мъжът слязъл от автомобила си, за да потърси обяснение от жената, управлявала автомобил Mercedes S63.

Според свидетелския разказ, в суматохата жената затворила прозореца на автомобила си, а ръцете на мъжа останали заклещени.

След това автомобилът потеглил рязко, като мъжът бил принуден да тича и бил влачен приблизително 50-60 метра по бул. „Александър Стамболийски“ до кръстовището с ул. „Одрин“.

По данни на очевидеца, мъжът не е пострадал сериозно при инцидента.

След като успял да се освободи, той се върнал до своя автомобил, където установил, че от него липсва значителна парична сума. По думите му става въпрос за петцифрена сума в евро.

На мястото е пристигнал полицейски екип, който е извършил проверка по случая.

Към момента няма официална информация от МВР за обстоятелствата около инцидента, както и за подадения сигнал за предполагаемата кражба.