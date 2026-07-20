Ще лежи ли в затвор заради наркотиците Явор Бахаров?

Популярният актьор Явор Бахаров остава извън ареста и спрямо него няма повдигнати обвинения или наложени мерки за процесуална принуда. Развитието по случая идва, след като изтече неговото 24-часово задържане по време на специализирана полицейска операция срещу наркотиците в района на Перник.

При извършеното претърсване във ваканционен имот в село Долна Диканя са били открити няколко саксии с растения и малко количество суха тревиста маса. Неговият адвокат Любомир Таков обаче поясни, че актьорът е само съсобственик на въпросната къща, която реално се ползва от множество други лица. Защитата категорично подчерта, че намерените насаждения са внесени там изцяло без знанието на неговия клиент и членовете на семейството му.

Към настоящия момент разследващите органи все още не са изяснили по официалния законов ред какъв е точният вид на растенията и дали тяхното отглеждане попада под наказателна отговорност. Защитникът допълни, че липсват каквито и да е доказателства, които да свързват Бахаров със засяването или полагането на грижи за откритите в саксиите растения. Самият актьор е оказал пълно съдействие на полицията и е дал подробни показания в качеството си на свидетел, но съдържанието им остава конфиденциално заради следствената тайна.

Семейството на Бахаров умишлено избягва допълнителното медийно внимание в този момент, тъй като с партньорката му Рая Пеева очакват раждането на първото си дете. Бащата на актрисата – музикантът Пейо Пеев, коментира спокойно ситуацията, споделяйки, че Явор е добре и вече пътува за свое професионално събитие. Тъй като актьорът не се намира в изпитателен срок заради стари съдебни дела, няма пречка за неговите професионални ангажименти. Очаква се той да вземе планираното си участие в спектакъла „Отчаяни съпрузи“ на сцената във Варна.