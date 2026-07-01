ГДБОП разкри нарко лаборатории в сърцето на града. Закопча и дилърите на смъртта

Дълбоко пазените тайни на столичния наркопазар бяха разбити на пух и прах след серия от координирани и безмилостни удари на софийските криминалисти. След месеци на денонощно следене, подслушване и внедряване на агенти под прикритие, полицията реализира две мащабни специализирани операции, които разтърсиха подземния свят в София. Спецакциите доведоха до бързи арести на общо шестима ключови играчи, замесени в разпространението и производството на най-опасните и смъртоносни субстанции на черния пазар. При обиските разследващите се натъкнаха на зловеща находка – десетки дози фентанил, кокаин, цели бидони с химикали, прекурсори и специализирано лабораторно оборудване, готови за бързо наводняване на уличната мрежа.

Кръстосаният огън в Илинден и заловеният снабдител

Първият мощен удар беше нанесен от служители на Трето районно управление в столичния квартал „Илинден“, където ченгетата щракнаха белезниците в момента на престъпна сделка. При внезапния щурм бяха задържани двама добре познати на органите на реда криминално проявени субекти – двадесет и седем годишна жена и четиридесет и една годишен мъж. У тях и в претърсеното от полицията скривалище бяха намерени девет дози от кошмарния наркотик фентанил, кокаин, марихуана и прецизна електронна везна. Истинският триумф на акцията обаче дойде минути по-късно, когато в непосредствена близост бе заклещен и двадесет и три годишен мъж, сочен за основния дилър на високо ниво, който е снабдявал двойката. При личния му обиск бяха иззети цели седемдесет и пет сгъвки фентанил, двадесет и осем пакета кокаин и пачки с над деветстотин евро кеш. По заповед на Софийската градска прокуратура тримата бързо бяха пратени в ареста за седемдесет и две часа с тежки обвинения.

Фабриката за отрова в Овча купел и параванът за бързи кредити

Докато първият картел беше неутрализиран, криминалистите от Шесто районно управление, съвместно с колегите им от Плевен, нанесоха своя втори, още по-съкрушителен удар по мрежа за производство на синтетична дрога. Трима души – двама мъже на четиридесет и девет и тридесет и една години, както и тридесет и три годишна жена – бяха проследени по време на тайното им придвижване из столицата и светкавично закопчани. Претърсванията в кварталите „Овча купел“ и „Карпузица“ разкриха истински скандална тайна: престъпниците са организирали модерна нарколаборатория. Иззети бяха над седемдесет и три грама чист метамфетамин, дехидратори, колби, бидони с химически течности и мистериозни туби с надписи „Nitro“. Най-фрапиращото разкритие обаче дойде от офис за бързи кредити, използван от групата като явка и параван, откъдето разследващите конфискуваха огромната сума от близо двадесет и една хиляди евро. Четиридесет и девет годишният тартор на схемата вече е с повдигнато официално обвинение и остава зад решетките.

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