Дилър с 27 присъди напълни "Люлин" с фентанил. Пазете децата

Истински наркоужас потресе столицата, след като Софийската районна прокуратура (СРП) привлече под отговорност 47-годишен закоравял престъпник с шокиращо криминално досие. Мъжът е спипан на местопрестъплението в столичния квартал „Люлин“ с най-опасния синтетичен опиоид на пазара – фентанил. Дилърът, който е осъждан цели 27 пъти за различни престъпления, е закопчан при зрелищна акция на полицията в момент, в който е пренасял смъртоносната отрова, способна да убие стотици тийнейджъри. Пазете децата!

Прокурорски удар: Затворът го зове отново

Държавното обвинение действа светкавично срещу люлинския наркодилър. Срещу 47-годишния М. И. е повдигнато тежко обвинение по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, алт. 2, т. 1 от Наказателния кодекс за незаконно държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешение.

При обиска у рецидивиста са намерени три отделни обекта, съдържащи прахообразно вещество с общо нетно тегло 0,78 грама, което при полевия тест е реагирало категорично на фентанил.

Експерти припомнят, че фентанилът е до 100 пъти по-мощен от морфина и само няколко милиграма от него са напълно достатъчни да предизвикат моментално спиране на дишането и смърт. Той прави и от жертвите си зомбита, които изпадат в състояния на пълна безпомощност и агония.

Свободата му свърши

Предвид факта, че М. И. има зад гърба си внушителните 27 присъди и очевидно поправянето му в затвора досега е мисия невъзможна, наблюдаващият прокурор от СРП отказа да го пусне да диша чист въздух. Наркодилърът е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Още в следващите часове държавното обвинение ще внесе извънредно искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Ако бъде признат за виновен по новото обвинение, софийският рецидивист го грози поредна ефективна присъда от 1 до 6 години затвор и солена глоба.