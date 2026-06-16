Сайтове заливат децата с дрога

Брутална схема за онлайн разпространение на дрога, маскирана като законна търговия, беше разкрита в българското интернет пространство. Два уебсайта, предлагащи опасни продукти с наркотични вещества, вече са филтрирани и ограничени, а по още няколко платформи се работи изключително активно. Шокиращата информация беше изнесена пред Радио Варна от Владислав Тодоров от дирекция Киберпрестъпност към Главна дирекция Борба с организираната престъпност. По думите на топ антимафиота, реалността е плашеща, тъй като част от наблюдаваните криминални сайтове се хостват директно на сървъри в България или използват български домейни, което улеснява достъпа на родните потребители до забранените субстанции.

Митници и ГДБОП в денонощна война с наркопратките от Европа

Мащабите на онлайн наркотрафика се оказват стряскащи, а разследващите са изправени пред сериозно предизвикателство поради международния характер на схемата. Само през последните две седмици спецчастите са успели да заловят и конфискуват десетки пратки, поръчани от повече от осем различни интернет сайта за продажба на продукти с наркотични съставки. Беше разяснено, че тези опасни колети пристигат на българска територия от държави в рамките на Европейския съюз, където законодателството и режимите за контрол върху определени вещества са много по-либерални. За да се спре тази опасна вълна, вече е създаден и функционира съвместен ударен екип между Агенция Митници и отдел Киберпрестъпност на ГДБОП, чиято единствена цел е денонощно да проследява, идентифицира и неутрализира подобни сайтове-убийци.

Кампанията „Не сте сами“ брани учениците от хазарта и дрогата

Разкритията за онлайн търговията на забранени вещества идват на фона на засилващата се превантивна дейност на държавата сред най-младите. Обединената кампания на Агенция Митници и Националната агенция за приходите под наслов „Не сте сами“ стартира преди близо три години. Тази инициатива се явява мащабно продължение на дългогодишната дейност на отдел Борба с наркотрафика, който вече повече от две десетилетия организира срещи и запознава учениците в страната с огромния и пагубен проблем, свързан с разпространението и употребата на наркотични вещества.

Над 7000 български деца са предупредени за смъртоносната опасност

Мащабът на превантивната акция през изминалите месеци показва сериозна институционална мобилизация в защита на подрастващите. Представителят на Националната агенция за приходите Анна Митова съобщи пред журналисти, че в рамките на настоящата учебна година екипите са провели срещи очи в очи с над седем хиляди ученици в цяла България. Целта на тези масови разговори е била младежите да бъдат детайлно запознати с кошмарните рискове, които крие употребата на наркотици, както и със застрашително развиващата се хазартна зависимост сред непълнолетните. От ведомството са категорични, че усилията им за превенция и информираност няма да спрат и ще продължат с пълна сила и през следващата учебна година, тъй като тези зависимости са изключително опасни и посягат директно на българските деца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com