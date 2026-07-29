След натиск от приятелите на Тодор Славков: Прокуратурата направи обрат. Разследва и убийство

Разследването за смъртта на Тодор Славков не е приключило, тъй като Районната прокуратура в Стара Загора разпореди неочакван обрат с нови указания за допълнителни действия по случая.

Година след трагичния инцидент, при който внукът на Тодор Живков бе открит с фатална огнестрелна рана, държавното обвинение отказва да затвори досието. Макар първоначалните експертизи категорично да сочеха към самоубийство, казусът остава отворен заради изникнали допълнителни въпроси. Затова държавното обвинение не изключва и разследва възможността за умишленото убийство на Тодор Славков, научи "Стандарт нюз".

Хронология на трагедията и първа версия

Бизнесменът Тодор Славков бе открит мъртъв на 21 юли 2025 г. в имот в село Асен, община Павел баня, свързван с футболния бос Христо Крушарски. Сигналът на телефон 112 е подаден в 16:49 ч., а пристигналите на място екипи откриват безжизненото му тяло с куршум в главата. Трагедията съвпадна съдбовно с датата, на която преди 44 години умира неговата майка – Людмила Живкова.

Назначената тогава съдебномедицинска експертиза на Районната прокуратура в Стара Загора излезе със заключение за самопрострелване. Основните доказателства в подкрепа на тази теза бяха наличие на барутен нагар по ръката на починалия, изстрелът е произведен със законно притежаван от него револвер 22-ри калибър и пълна липса на чужди биологични следи и отпечатъци по оръжието.

Защо прокуратурата направи обрат?

Въпреки че в края на миналата година полицията бе готова да прекрати производството поради липса на данни за насилствена смърт, наблюдаващият прокурор е дал нови задължителни указания към разследващите полицаи. Източници, близки до казуса, съобщават за медии, че целта е да се изяснят докрай всички детайли.

Официално не са обявени следи за умишлено убийство. Новите действия обаче се концентрират върху пълна проверка на неговите контакти, телефонни разговори и евентуални заплахи в дните преди фаталния край. Приятели и близки на Славков, изразиха силни съмнения относно версията за депресия или умишлено отнемане на живота.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора, докато не бъдат премахнати всички неясноти около смъртта на една от най-известните фигури от българския преход.