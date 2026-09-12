Всичко за Иван Славков

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Ирина: Бременна съм от Иван

Ирина: Бременна съм от Иван

Ирина Тенчева призна в социалната мрежа, че чака дете от продуцента Иван Христов. "Разбрах, че хубавата ни новина вече е достигнала до медии, за коит...

17 януари | 22:00
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