Нагъл обир при легендарен близък на Иван Славков

Ето изповедта на Анна Антонова, дъщеря на много близък човек на покойния Иван Славков.

"Гледачка ни взе повече от 100 000 лева и всичкото злато, което имахме в къщата - пръстени, диамант и гривна, които не само че бяха скъпи, но и със сантиментална стойност. Намерихме я чрез фирма и в момента съм много разтревожена за бъдещето на родителите ми."

Това твърди пред "България Днес" Анна Антонова, дъщерята на дългогодишната дясна ръка на покойния Иван Славков - Николай Антонов. Николай бе човекът, който стоеше в БНТ до Славков и отговаряше за цялата техническа част в телевизията майка.

"Баща ми е на 91 години, майка ми Елеонора на 80 години. Аз живея в Италия, където е годеникът ми, но в момента съм тук, тъй като и двамата ми родители са на легло", казва Анна. Гледачката първо била наета за баща й, а впоследствие и майка й паднала, та се наложило и двамата да бъдат обслужвани.

"Аз готвя, чистя, имам фирма и нямах възможност и двамата да ги обслужвам. Обърнах се към фирма "Медиком социал плюс" и сключих договор с тях", разказва Антонова и показва договора с фирмата.

"Още от самото начало не бяхме доволни от въпросната жена Венетка Гугова, която ни бе изпратена от фирмата, тъй като я молих за някакви неща, които тя не спазваше - балконската врата не затваряше, баща ми настина и т.н. Щяхме да се откажем от Венетка, но майка ми като падна, реших, че е добре да остане с нас", допълва Анна.

"Давахме й 1480 лева за четири часа на ден. И един ден видяхме, че ни липсват неща. Първо, майка ми си имаше някакво несесерче, в което си държеше 500 евро, искаше да ми ги подари. Изведнъж те станаха 400. А тя си ги брои всеки ден жената. В същия този ден ми каза: "Я провери бижутата ни на място ли са?". Почнах да го правя и и видях, че нищо няма. Естествено, разровихме всичко, тъй като мислех, че майка ми може нещо да е забравила. Единственото, което намерих, бяха златни коронки, останали в едно чекмедже, всичкото злато го нямаше.

Тогава вече ни светна, че жената ни е обрала. Още повече че майка ми мислеше, че тя междувременно може би им е сипвала приспивателно", предполага Анна. Тя не се обадила веднага на Венетка, а направо отишла във фирмата, с която е подписала договора.

Във фирмата я няма шефката Ирена Николаева, а друга жена й казала: "Кой в днешно време държи толкова пари и ценности вкъщи?". "Един вид ми се изсмяха и ме съветваха по мои канали да се оправям. И на другия ден отидох в Първо РПУ.

"Радка Савова беше полицайката, която взе нашия случай.

Веднага са изпратили хора на обиск в дома на Венетка. Оттам са иззели нейно злато и ми го показаха в районното. Това злато не беше нашето, но сред вещите намерих часовника на майка ми.

Сега ще има дело, вече съм се обърнала към адвокати. Искам да предупредя хората, тъй като това явно е нова мафия - чувала съм от доста хора за такъв вид измами. казва още Анна Антонова.

