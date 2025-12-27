Черна вест след инцидент в Сливен

Жена и дете са загиналите при пътен инцидент между влак и каруца днес, съобщи за БТА говорителят на областната полиция в Сливен Първолета Мандинска.

Двама души загинаха при тежък инцидент на железопътния (жп) прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“. По първоначална информация в момента на удара в каруцата е имало четирима души.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. Настъпилият сблъсък е бил с пътнически влак по линията Бургас – София.

Прелезът е охраняем, със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери.

