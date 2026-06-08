Заловиха хероин за 52 милиона евро в декоративни тухлички

Международната наркомафия получи съкрушителен удар, след като полските власти проведоха безпрецедентна мащабна операция и заловиха рекордно количество дрога на балтийското пристанище Гдиня. Смъртоносната пратка от над един тон хероин е била укрита в четири контейнера, пристигнали по море от Обединените арабски емирства, съобщават официално властите в Полша. За да приспят бдителността на граничните служби, трафикантите са декларирали товара като обикновени „декоративни тухли“.

Митничарите в шок

При щателната и драматична проверка митническите служители са останали вцепенени – те открили точно 1030 килограма висококачествен хероин. Приблизителната стойност на рекордното количество възлиза на главозамайващите 52 милиона евро на черния пазар, съобщава Нова телевизия. Изключително успешната акция на спецслужбите е стартирала след спешен и строго поверителен сигнал, получен директно от британските митнически власти, които са проследили съмнителния трафик по международните канали.

Закопчаха наркоолигарсите

По случая веднага са проведени светкавични арести. Закопчани са трима полски граждани – двама мъже и една жена на възраст между 33 и 43 години, които са координирали приемането на мегапратката на европейска земя. Съдът е реагирал веднага и двама от основните задържани остават в ареста под най-строг режим, без право на пускане.

Това е най-голямата акция срещу бруталния трафик на наркотици в Полша през последните години и най-мащабното залавяне на хероин на територията на страната за повече от десетилетие, съобщиха с гордост от полското вътрешно министерство. Ударът буквално прекърши един от най-големите канали за снабдяване на Централна и Западна Европа с тежка дрога.

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